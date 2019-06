Strike por una irónica incitación al odio al colectivo ideológico con el que simpatizo

Ya sufrí dos strikes más y tenían sentido pero es que este strike es absurdo; porque yo no veo más incitación al odio que al colectivo ideológico al que pertenezco. Ni siquiera es un comentario serio sino irónico .

En un artítulo titulado "TV3 se niega a informar de la brutal agresión de una profesora a una alumna por dibujar la bandera de España" y que pueden leer en este enlace: www.meneame.net/story/tv3-niega-informar-brutal-agresion-profesora-alu

Escribí el siguiente comentario:

Daniel Seijo sustituyó a Ricardo Galli como nuevo CEO de Menéame y desde entonces, esto va a peor. Estoy seguro que el administrador de meneame.net que me puso el strike sabe leer, pero dudo y mucho de su comprensión lectora.

Entiendo que el perfil ideológico de los usuarios en meneame.net ha variado en los últimos tiempos y lo achaco al referéndum de 1 de Octubre de 2017. Me imagino que fue alguno de esos usuarios que me votaron negativo, el que solicitó que me pusieran un strike por este comentario. Tendré que ir a sus perfiles y e ignorarles para no perder el tiempo. Para mí un strike no supone ningún tipo de lección, si me cierran la cuenta, no pasa nada, abriré otra o igual no.

Y siento decirlo por la comunidad, pero no veo ningún privilegio en poder subir noticias, escribir artículos o hacer comentarios en meneame.net. Yo me siento más a gusto en Twitter, por citar un ejemplo. Plataformas como Wordpress y Blogger, te permiten crear blogs gratis y si compras un dominio, lo trabajas y tienes suerte, el dinero que ganes será para ti, no para los administradores de Meneame.net y para su CEO Daniel Seijo; porque como alguien dijo "Cuando el producto es gratis, el producto eres tú". Si yo y otros usuarios nos vamos, los que ponen strikes, no tendrán stock suficiente y tendrán que bajar la persiana del negocio.

No sé si la nueva directiva europea de derechos de autor perjudicará a menéame, lo que sí sé, es que no voy a hacer nada por defender la supervivencia de esta web en caso de que se vea amenazada por esta directiva y que es .administrada por personas incapaces de comprender lo que leen.