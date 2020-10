Stevie Wonder, una de las leyendas vivas más importantes de la música popular, ha presentado este miércoles dos nuevas canciones y ha dejado entrever que está trabajando en el que sería su primer lanzamiento discográfico en 15 años. En ambos temas, Where is Our Love Song y Can't Put It in the Hands of the Fate, ha contado con invitados para acompañarle, ya que en la primera aparece Gary Clark Jr. mientras que en la segunda figuran Rapsody, Cordae, CHICA y Busta Rhymes.