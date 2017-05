Stevie Wonder: 40 años de una obra maestra absoluta

Lo digo como lo pienso, como lo siento. El décimo octavo álbum del absoluto genio Stevie Wonder está entre mis álbumes más queridos y consagrados como música de categoría. Entra, desde luego, entre mis diez álbumes favoritos de todos los tiempos. Hoy se cumplen 40 años del encuentro con el número uno con la increíble “Sir Duke”. Stevie Wonder no está suficientemente evaluado con verdadera justicia. El éxito de “Thriller” le eclipsó como el más grande, pero comparar a Michael Jackson es como comparar a Verdi, muy popular, con Beethoven.