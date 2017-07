John R. Leonetti, director de la película de terror Annabelle, ha confirmado un rumor que lleva circulando décadas, que Steven Spielberg fue en realidad el director de Poltergeist y no Tobe Hooper, que es quien aparece acreditado como tal. El cineasta, que fue ayudante de cámara en Poltergeist, lo ha revelado en una entrevista durante la campaña promocional de su última película, Siete deseos (Wish Upon), que se estrena este viernes en España.