Steve Wozniak lanza una empresa centrada en el espacio

Steve Wozniak ha anunciado a través de la red social Twitter el lanzamiento de una empresa centrada en el ámbito aeroespacial. El empresario ha publicado un tuit que dice: "A private space company is starting up, unlike the others" que, traducido, avanza que una compañía privada enfocada en el espacio se está poniendo en marcha. En dicha publicación, Wozniak enlazaba a un vídeo de Youtube de una empresa llamada Privateer Space que, según explica en la descripción, "trabaja para mantener el espacio seguro y accesible para toda la humanidad".