Steve Bannon le dijo al "converso" MAGA Elon Musk que "se sentara atrás y estudiara" o "te vamos a arrancar la cara" (Eng)

"Se trata de dinero y poder. No se trata de raza. No se trata de género. No se trata de etnia. No se trata de religión. Eso es lo que quieren que creas que es. ¿Así que te gusta un cubo de cangrejos en la garganta del otro? No se trata de eso. Se trata de dinero y poder", dijo Bannon. "Y Karl Rove va a reunir a sus 54 grandes donantes allí. Van a averiguar cómo detener a Trump o cómo comprometerlo".