Star Realms elegido el mejor juego de cartas a 2, por la comunidad jugona

Star Realms ha sido elegido por los la comunidad jugona como el juego a 2 más valorado y no es de extrañar. El juego de naves sacado en Español por la editorial Devir cumple las 3 B: Bueno, Bonito y Barato. El juego es ideal para llevar de viaje, y funciona genial a 2 jugadores y por un precio de no más de 12 euros. Este juego ha conseguido infinidad de premios, el último el As d'Or 2017 en la nominación de Expertos. Sin duda un indispensable en cualquier ludoteca...