Al guapísimo Jordi Cruz le están dando por todos lados tras sus declaraciones sobre el polémico tema de las prácticas no remuneradas en los restaurantes de estrella Michelín, y yo no puedo evitar meterme en este guiso para opinar, aunque ni soy tan mona, ni tengo estrellas, ni becarios en mis restaurantes, pero bueno, de igual manera me gusta estar en todas las salsas (esta es muy sabrosa…) y además como la hostelería, y la gastronomía están de moda, todo el mundo opina y sabe de este sector el que más...