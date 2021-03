Spellcasting 301: Spring Break es una aventura gráfica interactiva desarrollada por Steve Meretzky para la compañía Legend Entertainment y publicada en 1992 para PC (MS-DOS). El juego es el tercer y último título de la saga Spellcasting tras los lanzamientos anteriores de "Spellcasting 101: Sorcerers Get All The Girls" (1990) y "Spellcasting 201: The Sorcerer's Appliance" (1992). La trama continua las aventuras del joven Ernie Eaglebeak, un estudiante de la prestigiosa Universidad de magia que compagina sus estudios con las juergas [...]