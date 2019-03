En 1990 la compañía Legend Entertainment lanzaba "Spellcasting 101: Sorcerers Get All The Girls", un original y divertido videojuego con elementos eróticos, cuyo protagonista es Ernie Eaglebeak, un estudiante de la prestigiosa Universidad de Hechiceros, que mientras avanza en sus estudios y aprende los secretos de la magia, aprovecha su paso por la Universidad para conocer a hermosas mujeres.