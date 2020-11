Soy el señor Log soluciono problemas

Me tendrás que disculpar, pero no he podido resistirme a ponerle este título a este episodio del podcast. Me hacía gracia hacer este juego de palabras con log y lobo, aunque en su versión original es wolf. Si no sabes de que te estoy hablando me refiero a un famoso personaje de la película Pulp Fiction. La cuestión es que el señor Log, también está aquí para solucionar problemas, y esto es de lo que te voy a hablar hoy, de algunas herramientas que tienes al alcance de tus dedos, y que en un momento determinado, te pueden ayudar a resolver un pr