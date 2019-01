¿Soy un psicópata? Reflexiones a la luz del Caso Julen

En los primeros días de la noticia, no le dediqué prácticamente ninguna atención. Mis razones fueron 1) que los equipos de rescate ya estaban encargándose del tema, y 2) que, por duro que resulte, las probabilidades de que un niño de esa edad hubiese sobrevivido a una caída semejante, eran prácticamente inexistentes. Conforme fue pasando el tiempo, directamente dejé de seguirlo. La razón era obvia: resultaba imposible que el pequeño, en caso de haber sobrevivido a la caída, pudiese aguantar tantos días sin agua ni alimento.

No entiendo que la gente haga manifestaciones, suelte globos o aplauda cantando el nombre del niño ¿De qué sirve, en qué puede ayudarle? Me resulta tan incomprensible como ir a insultar a un asesino cuando la policía le lleva al lugar del crimen ¿Qué utilidad tiene si ya está preso? Y hay algo que me resulta directamente imposible de entender. Uno de cada tres niños españoles viven en la pobreza www.20minutos.es/noticia/3451086/0/pobreza-infantil-espana-cifras/ ¿Por qué no nos manifestamos, aplaudimos, gritamos y presionamos para salvarles?

Habrá quien diga que una cosa es la pobreza y otra la muerte. Pero olvida que en España mueren niños por palizas de sus padres, porque les dan droga para que no lloren o se la toman ellos accidentalmente mientras el padre o la madre están inconscientes. Si los servicios sociales funcionasen, esos padres habrían perdido la custodia antes de que fuese demasiado tarde. También se olvida que hay muchos niños que mueren de enfermedades fruto de sus penosas condiciones de vida. Y sobre todo olvida que hay cientos de miles de niños que verán sus vidas malogradas por una infancia infernal, rodeada de maltrato, pobreza, incultura y carencias de todo tipo, y acabarán muriendo con 30 años por una sobredosis, una enfermedad curable, un suicidio o un navajazo, o viviendo una existencia de marginalidad y exclusión ¿Por qué las televisiones no hacen programas especiales sobre ellos? ¿Por qué no peleamos para que los servicios sociales funcionen y rescaten a los niños maltratados o en situación de riesgo, y para que ningún niño sufra la pobreza? Ellos aún están vivos y, a diferencia de Julen, pueden ser salvados por nuestra movilización.

Entre la gente que ha seguido cada detalle del Caso Julen, hay de todo. Personas con buen corazón pero incapaces de ver más allá de las pantallas de sus televisores. Morbosos que cuando oyen gritos en la casa del vecino ponen la oreja en la pared esperando que el espectáculo sea lo más sórdido posible. Y seguro que también gente con conciencia social, que lucha por mejorar la sociedad y a la vez se ha sentido conmovida por el caso, porque esperaba un milagro. Yo no he sido capaz.

Respecto al tratamiento mediático del tema, las motivaciones de las cadenas televisivas han sido dos. Obtener audiencia como el buitre obtiene la carroña, y cumplir su "función social" de distraer a la gente de la miseria que le rodea, generando una válvula de escape mediante la que gritando, llorando, dando rienda suelta a sus más bajas pasiones o sintiéndose buenas personas por un rato, olviden los problemas que sí podrían resolver concienciándose y luchando por la justicia social.

Tal vez sea un psicópata. No consigo emocionarme con el fútbol, siento nauseas si miro más de un segundo de cualquier reality (sobre todo Gran Hermano), me quedo frío cuando escucho el himno nacional o veo ondear la bandera...pero, si hablamos de locura, me gustaría que quienes consideren que estoy loco, me definan esa manifestación de locura colectiva que te lleva a pasar horas ante la televisión por un niño tristemente fallecido en un accidente, mientras olvidas a todos lo que aún viven pero morirán si no hacemos algo por ellos. No esperéis que aparezcan en las televisiones. Para salvarlos hace falta tocar el bolsillo de quienes las controlan. Y no están dispuestos.