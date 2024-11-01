edición general
South Park: el fin de la obesidad

South Park: el fin de la obesidad  

Navegando por el sistema de salud norteamericano (EN).

#1 gotxi85
Me ha recordado mucho a las 12 pruebas de Asterix, la prueba de "la casa que enloquece": www.youtube.com/watch?v=sSKJXGmurr8
Khadgar #2 Khadgar
#1 Los dos son básicamente lo mismo; burocracia para detener a quienes intentan obtener algo del sistema. :roll:
