El sospechoso incendio de la ciudad de la Justicia valenciana del que no se ha hablado [CAT]

Muchas personalidades ya han salido a la carga a Twitter y se han preguntado por qué motivo no se ha hablado de esto. Entre ellos, el economista Xavier Sala-y-Martin que se ha cuestionado si esto tiene que ver con los casos de corrupción del PP y ha emplazado a periodistas "independientes" a investigar qué ha pasado. El Mundo ha justificado el hecho que la alarma no sonara poniendo de relevo que sólo avisa de los incendios en días laborales, a pesar de que aseguran que sí que detectan el humo, pero no avisan nadie.