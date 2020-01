Si somos capaces de ver la realidad española más allá de la sensación térmica que provoca el lenguaje incendiario de las derechas parlamentarias y mediáticas podemos concluir que no estamos tan mal. Que no es verdad que esto se vaya al carajo como titulaba en el diario ‘El Mundo’ del pasado jueves Raúl del Pozo, una pluma perspicaz y de finura literaria como hay pocas en el periodismo español pero que en esta ocasión no ha sabido sustraerse a la moda del tremendismo.