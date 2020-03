La sorpresa que escondían las cajas de batas de Arnedo: "se nos encoge el corazón"  

Las batas de polipropileno fabricadas en Arnedo ya han sido probadas por los sanitarios del Hospital San Pedro. Han comprobado que no solo son cómodas, aislantes e hidrófugas, sino que se pueden lavar y no pierden sus cualidades y por tanto no hay que tirarlas, son reutilizables. "Una bomba contra el virus", las define un arnedano que trabaja en la Unidad de Suministros del Hospital San Pedro.