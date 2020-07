Sorprendidas dos octogenarias con andador «escapando» de una residencia

La gente de avanzada edad, los mayores de 70 años, constituyen uno de los principales grupos de riesgo de contraer coronavirus y de tener complicaciones en el tratamiento de la enfermedad. De ahí que se hayan aplicado medidas, que siguen en vigor en A Mariña, como no permitir la salida de los centros de mayores y restringir las visitas. Sin embargo, ello no impide que esporádicamente se den episodios de salidas de ancianos que no están permitidas, de residentes que hartos del confinamiento al que están obligados