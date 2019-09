Los Soprano es el mejor programa de televisión realizado en lo que va de siglo XXI. Eso es lo que ha determinado The Guardian. El diario británico ha establecido la lista de las 100 mejores producciones televisivas de la centuria, en cuyo Top 5 no caben demasiadas sorpresas: The Wire y Mad Men completan el podio, mientras que las dos siguientes posiciones son para The Thick of It y Breaking Bad.