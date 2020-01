Si has escuchado alguna de las transmisiones de las misiones a la Luna o has visto sus vídeos probablemente hayas reparado en un detalle curioso (Si no lo has hecho, el vídeo bajo estas líneas te sacará de dudas). De fondo, bajo las voces distorsionadas de los astronautas y el equipo del Centro de Control, hay pitidos que se repiten de forma periódica.