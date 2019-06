¿Somos siempre igual de listos?

Hay personas más inteligentes que otras. Eso es algo que hace tiempo que sabemos. Pero seguramente habrás notado que tú mismo no estás siempre al máximo de tus capacidades cognitivas. Hay días malos, en los que uno apenas puede concentrarse porque ha dormido poco o ha tenido un disgusto. Incluso dentro de un mismo día, no rendimos igual a todas horas. Mucha gente nota un bajón mental después de comer o a media tarde, mientras que otros no son persona hasta una hora o dos después de levantarse.