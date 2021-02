Somos 4 personas y vivimos con 2,3Kw de potencia

Empecé a seguir a un conocido youtuber e investigar como consumir menos energía, descubrí muchas cosas como los consumos vampiro que tenemos continuamente y comencé a realizar dos cosas: desconectar lo que no uso de la red si veo que tiene consumo y apagar al salir de casa todo menos el frigorífico.

También seguí su consejo y baje la potencia un poquito por debajo de mi consumo habitual. Eso lo podemos ver en www.i-de.es. Me gusto mucho un consejo que dice, que si no te salta el diferencial por lo menos 2 veces al año, es que tienes contratada demasiada potencia. Muchas veces sobredimensionamos lo que tenemos, 5,5Kw por si un dia enciendo todos mis electrodomésticos al completo, cuando igual no pasamos de los 2Kw, coches con 1000km de autonomía por si queremos hacer Bilbao-Cadiz, cuando en realidad no hacemos nunca mas de 200km seguidos. Digo yo que nadie tiene una paellera para 20 personas y la usa los domingos para hacer paella para 4.

Durante los años he ido comprando según lo necesitaba los electrodomésticos según se han ido estropeando, el frigorífico este mismo año después de 21 años con el anterior, la lavadora y el lavavajillas bitermicos, con entrada de agua caliente desde la caldera (es mas eficiente calentar mediante gas que con electricidad el agua), lo que no solo ahorra electricidad, también tiempo, el proceso de calentar agua dura unos minutos.

Contrate con una cooperativa la electricidad y me pase a discriminación horaria, intento en la medida de lo posible consumir electricidad en esas horas (lavadora, lavavajillas, comidas,...) Son 14 horas al día con horario barato y a todo el mundo le sale rentable si por lo menos consumes un 30% en ese horario, lo normal es consumir mas sin hacer ningún esfuerzo.

Ahora el IVA y la parte fija es lo que encarece mi factura, por eso estoy a favor de quitar la parte fija y subir la parte variable, esto haría que la gente consuma menos energía y perjudicaría a los grandes consumidores, que también tomarían medidas. Pero como creo que esto no va a suceder ahora estoy buscando como autoconsumir dentro de una comunidad de vecinos. Ya sea autoconsumo directo o con baterías, si tenéis alguna experiencia os agradecería que la comentarais.

El consumo de luz esta aumentando en el mundo y creo que la solución viene por dos caminos, el autoconsumo y un consumo mas comedido de la electricidad. El que lo consiga podrá salir del sistema que han creado donde los Galan y compañia siguen amasando grandes fortunas gracias a una necesidad básica.