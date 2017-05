Som Energia decide no presentarse a la subasta de ayudas a las renovables [CAT]

La cooperativa de consumo y producción de energías renovables, Som Energia, ha decidido no seguir el juego al Gobierno y no presentarse, a pesar de tener sobre la mesa unos 5 MW en proyectos fotovoltaicos que podrían estar funcionando a finales de 2017 . No da las mismas oportunidades a las diversas tecnologías y se beneficia a los proyectos más grandes frente a los pequeños.