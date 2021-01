Las medidas que se están tomando acerca del control de la pandemia son totalmente absurdas e incoherentes. Debe ser que no entiendo que a partir de las ocho solo contagie en Castilla León y no en la Comunidad Valenciana. Debe ser que no entiendo que se contagie por horas, ni tampoco que se permitan aglomeraciones en metros, autobuses y centros escolares, mientras que al aire libre, en los bares se impida ser más de seis personas. Bueno, cuatro ahora. Es que no tiene ni medio sentido común la cosa. ¿Por qué nadie piensa en los mayores?