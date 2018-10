"Sólo la apoyé", dice un cliente que restregó su cintura contra las nalgas de una quiosquera  

Una quiosquera de Buenos Aires se estira para alcanzar un producto de un estante y un sujeto aprovecha para apoyar su cuerpo contra el de ella. Sorprendida por la actitud, la mujer responde con un tortazo, aunque el sujeto se retira del local con absoluta tranquilidad. Días después, el hombre reapareció y se enfrentó con varios vecinos que intentaron lincharlo. "Yo no le hice nada. No me arrepiento. Solamente la apoyé y nada más. Está todo grabado." Aún así, el hombre terminó con la nariz rota producto de la gresca con la turba.