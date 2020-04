La soledad del corredor de fondo

Cuando al fin todo esto pase, cuando de nuevo retomemos nuestras vidas y el dolor y el desanimo no termine de desaparecer, recordad que estos días, estos momentos, no deben suponer sino un respiro para el verdadero asalto. Una lenta y necesaria reflexión, para no volver a pasar de largo ante el ruido de los desahucios en nuestras calles, los despidos o los más necesitados. Nunca más un ejercito de sin techo en nuestras ciudades puede suponer una realidad aceptable mientras nos dirigimos al bar de moda o a ese nuevo restaurante.