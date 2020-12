El software libre no crece de los árboles, sale de GitHub

Te has preguntado alguna vez ¿por qué no tengo que pagar por utilizar el IDE de Arduino o por instalar la distro de Linux Ubuntu? Todo esto es software que utilizamos todos los días. Cuando navegas por Internet estás utilizando el software libre de los servidores e incluso de algún que otro navegador. Y todo esto ¿de dónde sale?¿cómo es posible que no cueste dinero en los tiempos que corren? La respuesta está en el software libre que por cierto, no crece en los árboles. Casi todo sale de GitHub. ¿Quieres saber más? Mira este tutorial.