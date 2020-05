Sofía, médica de Urgencias: "Oímos los aplausos, pero la mentalidad no ha cambiado"

"Los sanitarios oímos los aplausos, pero vemos en consulta que la mentalidad no ha cambiado. Salir a aplaudir ha sido una vía de escape personal pero, cuando se ha abierto el confinamiento, he vuelto a atender a padres que me traían a Urgencias a sus hijos por mocos". "Si los menores han estado durante un mes sin ir al médico por cuestiones no urgentes, ¿por qué cuando coincide la salida de los niños los veo por mocos? "Si no se tiene cuidado, los pacientes con Covid volverán a Urgencias y se 'contaminarán' los circuitos limpios del hospital".