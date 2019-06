Sobre el uso sectario de lenguaje

Un poco ingenuamente empecé a creer que una vez fuera del evangelismo conservador ya no tendría que preocuparme por los grupos que usan el lenguaje como una herramienta de control. Pero en el transcurso de los tres años desde que escribí “La tiranía del lenguaje fundamentalista”, he llegado a descubrir que desgraciadamente el lenguaje como herramienta de control no es un rasgo que pertenezca a los fundamentalistas religiosos en exclusiva. De una manera deprimente, se está convirtiendo cada vez más en una característica de los seculares.