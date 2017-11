En estos cuatro años escribiendo en esta bitácora ha habido momentos para todo, incluido lo no tan bueno y hasta lo que peor aguanto este país. Sin embargo, creo que hasta ahora no había dedicado ninguna entrada a expresar mis sensaciones sobre el trato que vengo recibiendo en general. Pues bien, tengo que decir que la gran mayoría de las veces me he sentido como un auténtico privilegiado y esta es una de las principales razones por las que sigo aquí...