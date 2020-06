Sobre renombrar la rama "master" de git a algo menos ofensivo [EN] (Twitter)

Entonces, ¿un proyecto que tenga una "master" branch es intrínsecamente racista? ¿Un proyecto con "cop" es intrínsicamente violento? En la mayoría de los casos, no. Es sólo que estas palabras pueden ser una señal para otros de que no estás dispuesto a examinar cómo tus decisiones podrían hacerles daño. (...) Los que debaten sobre etimología o sobre si un término técnico es racista o no se equivocan de plano. La discusión nunca fue sobre las palabras, sino sobre tu disposición a tomar medidas para que otros se sientan a gusto.