Ciertos periodistas y divulgadores en medios se han especializado en el clickbait («cebo de clics»). No hay otra explicación posible para la última boutade de José Manuel Nieves, “¿Son los pulpos una forma de vida extraterrestre?” ABC, 30 Abr 2018; perdona por omitir el enlace, pero si aún no lo has leído prefiero que no lo leas, porque su respuesta es un sí..