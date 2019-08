Sobre el paro y nuesto poder como consumidores

Lo que se habla todo el día ultimamente, "Que nos quitan el trabajo, viene a robarnos el pan, los políticos no hace nada, etc…" Por suerte o por desgracia, debido a mi trabajo como diseñadora (no de IT sino productos físicos) tengo mi propia visión, sobre por qué no hay trabajo para todos...y que la ignorancia no ayuda, sobre todo a la hora de tomar decisiones. En un poco largo, pero es que no puedo resumirlo más y que quede claro, os pido paciencia.

Los numéros

Primero hablemos de números, parece mentira pero los números explican muchas cosas, o al menos hacen que te plantees las preguntas correctas. España tiene una población de 46.934.632 millones de habitantes y un paro del 14% . China por el contrario tiene 1.392.730.000 millones y un paro del 4% (Fuente: datosmacro.expansion.com/paises/comparar/china/espana?sc=XE18).

Es decir no hay trabajo para casi 47 millones de personas o más (puesto que son datos del 2017); pero si, para más de 10 veces la población española? (si las matemáticas no me fallan). Cuando veo estos números me dan que pensar y más cuando veo que el 95% de mis clientes me dicen: “ quiero la fabricación en un proveedor chino/indio/polaco...”.

Ahora vamos a posible "solución" a nuestro problema del paro.

No sé si lo sabéis; pero antes incluso de hacer "bocetos" de conceptos. Se hace un trabajo de estudio de mercado, donde se identifican tendencias de consumo. Es tan importante, que hay equipos de gente en empresas grandes que es su única función, en otras más pequeñas forma parte del trabajo global del diseñador. En qué consiste esto: en anticipar comportamientos de consumo, a corto, largo y medio plazo. Esos estudios darán unos requisitos, que el producto tiene que cumplir para que el consumidor lo desee adquirir, es decir que venda y genere beneficios.

Prueba de ello, es que aquellos pasen de la treintena o la ronden, como yo; si hacen memoria, verán que si antes las “green corner” o productos verdes no tenían tanta presencia, ahora es un boom tan grande que todas las marcas tienen algo así. Pero también, de ahí la importancia de las bolsas en tela para la fruta en los supermercados, que vi en las noticias hace un par de días.

Omito decir nombres por confidencialidad. Hay marcas de cosmética, natural y sostenible, que están vendiendo mucho más, que algunas marcas clientes de mi empresa. Ellos, llevan en el mercado desde el tiempo de nuestras abuelas, seguro que muchos habréis visto de sus productos. Sin embargo, varias de estas marcas, no calan entre los millennials. Sus clientas siguen siendo mujeres pasados los 60s,con lo cual, se encuentran sin un relevo generacional a nivel de consumidores. Algo que les preocupa tanto, que no han dudado en invertir millones, en tecnologías, investigaciones y startups; para buscar alternativas verdes y conseguir recuperar cuota de mercado.

Conclusiones

Los gobiernos son esclavos de las empresas, son quienes los ponen y a quien obedecen. Pero estoy muy sorprendida, que la gente piense que las empresas son nuestros “amos” y es mentira. Las empresas quieren vender para obtener beneficios, por eso se pliegan a las leyes del mercado. Sorpresa!... somos los consumidores como grupo (sociedad, generacional, etc) que creamos esas leyes, requisitos o tendencias; pero como “unidad” o pequeño grupo, no tenemos poder. Ejemplo claro el diseño eco-friendly que está tan de moda.

Cuál es el problema? Comprendo que no todo el mundo tiene el tiempo ni las ganas de pararse a buscar información. Nuestros medios para mantenernos informados, son la televisión, radios, redes sociales… , es decir información lista para leer y/o ver. Es en base a esa información, tomamos decisiones. Ahora viene la pregunta: Cuántas noticias al dia hay sobre el cambio climático y el problemas de los plásticos? No os llegan los dedos de una mano. Cuántas noticias sobre el tema “el dinero no tiene fronteras”? Mucha suerte, yo busco y encuentro; pero porque es algo necesario por mi trabajo. Si no fuera por eso, no creais que es fácil hacerte una idea de cuántas empresas fabrican en China o en otros países más baratos. Nadie duda a estas alturas que los medios obedecen a las empresas.

Muchos os preguntaréis… pero entonces, qué ganan las empresas bombardeando con lo de la sostenibilidad? Muy fácil, explorar nuevas opciones sostenibles, requieren una inversión y, ese dinero tiene que recuperarse, sino se convertirán pérdidas. Cómo se recupera más rápido esa inversión? Que sólo el grupo inicial, grande, que exigía ese tipo de soluciones compre; o que no solo ellos, sino sus abuelos, que no estaban al corriente, o sus amigos que tampoco son del “movimiento” compren también? La respuesta es obvia. Ergo, bombardeamos con información para que todo el mundo tome conciencia.Y además, eso no les afecta, ni les impide seguir fabricando en países asiáticos a bajo coste…(aunque las normas ecológicas en esos países sean desastrosas; pero de eso no hablan).

Así que ahora os pregunto, qué pasaría, si un grupo muy grande de consumidores, o una generación, exigiera producción local? Que las empresas volverían a instalarse aquí. Pero claro, para ellos es mejor dividirnos, insultarnos, “mételos en tu casa”, no hay trabajo para todos, etc. Lo siento, si puede haber trabajo; pero para que lo haya hay que exigir producción local, y centrar nuestros esfuerzos en eso. Porque en mi opinión, el consumidor dicta las normas, y las empresas obedecen. Aunque sólo cuando actuamos y exigimos en bloque. Es así; pero visto que este tipo de información nunca saldrá en los medios, pues es tema nuestro el comentarlo.

Y si alguno dice porqué estoy tan segura, os diré una cosa. Me han llegado a exigir, requisitos de diseño veganos, con opciones contaminantes, que no sé que es peor. De modo que fijao, el nivel absurdo y contradictorio al que llegan por la mera opción de decir en su publicidad “hey, somos ecológicos”. En serio, he visto y oido cosas muy absurdas para garantizar que eso se cumpla, hasta tal punto que empiezo a cogerle mania a lo de la sostenibilidad.

Nada más que añadir, ahora piensen y saquen sus conclusiones. Espero que esto ayude a informarles :)