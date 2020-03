Sobre: Irsus a la mismisima mierda

Hoy 24 de marzo es mi cumpleaños, son las 20:00 de la tarde, doy por finiquitada mi jornada laboral que empezó a las 07:30, estoy currando a destajo porque formo parte de una compañía que tiene los dos pies en la quiebra y por mis cojones no será que al final caiga, trabajan miles de personas y es justo ahora cuando necesita músculo, puedo trabajar desde casa en pijama y mi motivación es responder lo antes posible a los mil fuegos que están saltando, puede que alguno de esos salve el puesto de trabajo de alguien, hoy he avanzado todo lo que he podido y he decidido cortar cuando ya nadie responde los mails ni al teams, mañana será otro dia.

Hoy 24 de marzo es mi cumpleaños, y lo más seguro es que me vayan a echar de la empresa, porque por mucho que haga la caja se está vaciando poco a poco y yo me acababa de cambiar de curro, estoy en periodo de prueba y eso significa que sin previo aviso, mañana mismo pueden decir que ya no pueden mantener mis servicios ¿Y sabeis que es lo peor? Que si lo hacen no puedo ni cabrearme porque tienen razón, tesorería está echando humo (y lo se porque entre otras cosas, yo soy el técnico que controla esos numeritos ) y estan intentando salvar los muebles, han parado contratación, los proveedores y gente en mi misma situacion ya le han enseñado la puerta, yo continuo porque estoy en un area crítica y tienen trabajo a punta pala, en cuanto baje la demanda de curro se que mi nombre aparecerá en numeros rojos y me tendrán que largar, y será una putada, pero se en que situación están y no puedo ni cabrearme porque a malas malas, yo no tengo gente a mi cargo y previsiblemente no me costará encontrar otro trabajo e intentan proteger a aquellos que están mas puteados. Y me lo han dicho transparentemente desde el primer dia que se vio estallar el mondongo, algo que agradezco, que no me traten de tonto, pintan bastos, agarremonos los huevos y demostrar temple, otros lo pasan peor y mi espalda es ancha, de eso se supone que va el orgullo.

¿Para que os cuento mis putas miserias? Para pedir disculpas por lo que sigue, porque igual no soy la persona mas razonable, empática y educada en estos momentos, pero...

Anda e irsus a la putisima mierda, que cojones es esto:

www.meneame.net/story/iker-jimenez-lorenzo-mila

A ver chavales, que aquí todos lo estamos pasando mal, unos mas que otros cierto, pero en este barco que se va al garete si no arrimamos hombro todos, agarrarse al primer charlatán que sale cuando vienen mal dadas... sinceramente tenia en mayor estima a muchos de los meneantes de la noticia, Iker Jimenez es un magufo, y no, dar de vez en cuando voz a gente que no dice chaladuras no lo convierte en un "investigador", no llega ni a "periodista" en un mundo donde esa palabra está arrastrada por el fango. Iker Jimenez acertó con la gripe porque si te pasas la vida diciendo chaladuras tarde o temprano una es cierta, pero lo importante no es la chaladura que sea cierta, lo importante es el método para filtrar las idioteces de la realidad, mantener la rigurosidad y la calma y analizar las cosas, y si, aveces se falla, pero por cada fallo de Iker Jiménez tienes 4000 aciertos de Lorenzo Milá (que tampoco es que sea un titán pero por favor... no me compareis que me da la puta risa).

Lo acojonante del tema es que ahora parece que los conspiranoicos, que (redoble de tambores) tampoco hicieron nada para atajar la situacion (porque no, soltar la primera idiotez q te viene a la cabeza sin razonar no es "hacer algo", de hecho ponerla al mismo nivel que otras chaladuras solo consigue menospreciar la voz de alarma, ya sabes, pedro y el lobo) y siguen sin hacerlo (porque no, soltar bulos sin confirmación, decir te lo dije a tiempo pasado, dar pábulo a fuentes dudosas... no arregla nada de nada y si que puede complicar mucisimo las cosas) han tomado el poder en un mundo de gente encerrada en casa barruntando con demasiado tiempo libre.

Es el momento de gloria de los teoricos del "si es que ya lo decia yo" y de echar pestes contra todo el mundo en vez de centrarse, justo cuando la cosa se pone mas jodida echo en falta rigor, echo en falta cabeza fria y análisis no a pasado si no a presente y futuro. Echo en falta revisión de papers, echo en falta a todos esos economistas de meneame analizando escenarios a futuro, echo en falta articulos de divulgacion sobre como acogerse a ayudas, sobre que hacer en caso de, grupos de gente echando un cable a nivel local con cabeza... Y no alabar al tipo que mete en el mismo saco el cambio climático que las posesiones satánicas, porque, desde luego, si algo no nos va a sacar de este hoyo es darle crédito a los charlatanes.

O yo que ostia se, igual es que estoy cansado y soy un rencoroso incapaz de alabar las proezas del genial divulgador que lleva desde más de 15 años soltando chorradas de nazis, templarios, espiritus, brujas, casas encantadas, iluminati, reptilianos, extraterrestres, tierra hueca o plana, profecias, proyectos secretos de la CIA y la KGB, conspiranoias de la NASA... ah si y una vez llevo al plató a un epidemiólogo.

No se, igual es solo me apetecía liberar un poco de tensión.