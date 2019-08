Sobre: El INE (Volumen IV, delitos desglosados)

Previously on “Quién coño son esos tipos pintorescos”

www.meneame.net/m/gilipolleces/sobre-ine-volumen-i

www.meneame.net/m/gilipolleces/sobre-ine-volumen-i-apendice-respuesta-

www.meneame.net/story/sobre-ine-volumen-ii-otras-consideraciones

www.meneame.net/m/gilipolleces/sobre-ine-volumen-iii-comenzamos-plato-

Establecimos algunas premisas, el emigrante promedio es mujer, entre los 20 y los 40 con estudios medios y en edad de trabajar y cuando comparamos la tasa de delitos entre población nacional y extranjera teniendo en cuenta la renta, los porcentajes nos salían si no iguales, menores (a nadie se le ocurre comparar “La Moraleja” con “Las 3000 viviendas” y decir que los Madrileños son más respetuosos con la ley que los Sevillanos) con lo que deducimos que los inmigrantes vienen en su inmensa mayoría a trabajar y los que no, los que delinquen, lo hacen en una proporción similar al macarra patrio… pero ¿En qué delinquen? ¿Cuáles son sus pecados?

Para analizarlo, como ya hice en el artículo anterior voy a apoyarme en tres fuentes primarias de datos, “Delitos según nacionalidad 2017” (1) del INE “Población extranjera según nacionalidad 2017” (2) del INE también y “Renta disponible de los emigrantes en España” (3) de Julio Carabaña, Catedrático de Universidad, Sección Departamental Sociología VI, Universidad Complutense de Madrid e Olga Salido, Profesora titular de Universidad, Sociología III, Universidad Complutense de Madrid.

1) www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=26014

2) www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p08/l0/&file=02005.px

3) www.cidob.org/es/articulos/anuario_cidob_de_la_inmigracion/2017/la_ren

Primero, vemos el desglose de delitos del malhechor patrio:

Me he tomado la libertad ya que son muchas categorías de marcar las más comunes, en orden de prioridad “17.4 Contra la seguridad vial” (Chalados al volante), “3 Lesiones” (garrulos a estacazos), “13.1 Hurtos” (si, hay carteristas nacionales) y, como curiosidad y como suele salir mucho por esta casa, quiero destacar una de las pequeñitas…. “8 Contra la libertad e indemnidad sexuales” (Donde entran las violaciones, agresiones sexuales, tocamientos y todas estas cosas feas que a algunos desgraciados les da por hacer cuando les pica) La he destacado además de para compararla con la de nuestros colegas emigrantes, por aquello de que miremos los datos y seamos consciente de que representan las violaciones en este país, que sí, joder, que es una lacra a erradicar, un puto asco, y no tengo suficientes despectivos para condenar este tipo de actitud, pero seamos conscientes del país en el que vivimos, no, en España no se viola, no es común, no es normal, y hay que seguir trabajando para que lo sea aún menos, pero un poco de sentidiño cuando nos engorilamos.

¿Y los de fuera?

Europeos de la UE (Parecido, con más hurtos)

Europeos de fuera de la UE (Parecido, pero más hurtos)

África (Parecido, pero con más hurtos y bastante igualado el de lesiones, parece que se les va la mano)

Americanos (La más parecida a la de los españoles, con delitos al volante la primera y seguida de hurtos y lesiones)

Asiáticos (Para variar, lesiones, hurtos, seguridad vial)

Oceanía (Son cuatro gatos pero aún así… Seguridad vial, hurtos, lesiones y cago en la leche, porcentualmente estos destacan en violación…)

Vale vemos un patrón, y es común independientemente de la nacionalidad, aquí cuando hay una falta suele ser conducir como un chalado (y en este caso entraríamos de lleno en aspectos como que solo puedes tener delitos de este tipo si tienes vehículo, si tienes poca pasta no tienes coche ergo no los cometes lo cual podría explicar por qué algunas nacionalidades tienen un porcentaje más bajo de delitos viales), hurtos (ojo, hurtos, esto implica robo SIN VIOLENCIA NI AMENAZAS, que sí, que hay manguis, pero vivimos en un país relativamente seguro donde lo común, lo usual, es que te roben en un descuido, sin sacarte una navaja y sin amenazas y esto pasa en todas las nacionalidades), lesiones (peleas, cachetes, manguzadas, tollinas, tobitas, rejostios, varazos… pero no homicidios ni asesinatos, creo que la diferencia es muuuuy importante y esto pasa una vez más en todas las nacionalidades) y sobre los delitos sexuales… dentro de la estadística, en todas las nacionalidades, son casos graves si pero aislados también y su exposición a los medios está sobrerepresentada en cuanto ves los números.

-Pero las gráficas son muy frías señor, yo quiero ver números, los números son nuestros amigos, los números explican el mundo, son el lenguaje universal con el que se cuentan las cosas que no se pueden decir con palabras, las matemáticas molan

Hays… me sacáis los colores chavales, venga una de Excel, pero vamos a centrarnos en los destacados, que si ponemos la lista nos queda un monstruo de Excel gigante y ya hemos visto de que pie cojeamos (y cojeamos todos de los mismos pies)

Como dirían mis amigos más conservadores, ojo al rojo. Si bien no podemos decir que estamos ante cifras de escándalo, claro que hay diferencias porcentuales, haberlas haylas, parece que Americanos y Africanos son más dados a sacar la mano a pasear, los hurtos, que entra de pleno en delito económico, brilla en todas las nacionalidades menos Asia y Oceanía con especial detalle a…. no amigos… no son los Africanos, son los Europeos no UE, ojito con los rusos. Y sobre seguridad vial, chalados al volante hay en todos lados pero pueden ser como ya dije antes unos datos ampliamente influidos por la disponibilidad o no de un vehículo para cometerlos (A cualquiera que se baje a África y vea como conducen ahí, le va a chirriar que los europeos tengan más condenas por esto). Sobre violaciones… 0,01 es lo normal, y Oceanía se lleva la palma con 0,06 pero también hay que ser conscientes de que tienen 2 condenas por delitos sexuales en todo 2017 pero como son 4 gatos esto hincha sus números un montón.

Conclusiones:

Vengas de donde vengas, los delitos cometidos son básicamente los mismos y en proporciones no demasiado alejadas unas de otras (y menos cuando ponemos en cuenta como vimos en otros capítulos, que los extranjeros tienen 3 veces más probabilidades de estar entre las clases más desfavorecidas, lo que hincha las estadísticas), no presentamos números elevados de delitos violentos ni por la fauna autóctona ni por la de fuera (un pequeño momento de reflexión sobre las cosas que hacemos bien, a la labor de educadores y fuerzas de seguridad que hacen que en este país la violencia sea residual y en su faceta más grave, anecdótica) y resulta que cuando ves los números, el quinqui de aquí se parece mucho al quinqui de allí… Igual no es una cuestión de razas, culturas, religiones, dogmas o ideologías si no que el que es cabrón, es cabrón independientemente de donde nazca.