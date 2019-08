Sobre: El INE (Volumen III, comenzamos el plato fuerte señores, delitos)

Previously on “Quién coño son esos tipos pintorescos”

Recapitulando, el inmigrante prototípico que entra en nuestro país es mujer, de origen sudamericano, con edades comprendidas entre los 20 y 40 años, trabaja en el sector servicios o en el hogar… Pero… ¿Y entonces eso de “cárceles llenas de inmigrantes que vienen a delinquir”?

Como de costumbre, mi fuente de datos va a ser el INE, en concreto lo más actualizado que encuentro es esto, Delitos según nacionalidad, año 2017 (también como de costumbre, si alguien encuentra una estadística mejor agradeceré enormemente poder revisar los datos)

Vale, al lio:

Esa y no otra es nuestra grafica de condenas, antes de que alguien pregunte, no, el INE no tiene desgloses por país aquí, solo por continente y así de genérico, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio de extrapolación numérica para determinar que nos dice esta gráfica usando para ello esta otra estadística, el número total de población extranjera por nacionalidad a 2017 (hay datos de 2018, pero la cosa no cambia mucho a 2018 y por aquello del rigor matemático vamos a utilizar 2017, series de peras para comparar peras como diría mi exalcaldesa, pero si tenéis interés, probad con 2018, la cosa apenas varia)

Un dato curioso, hasta ahora hemos estado viendo flujo inmigrante (los que entran) pero no el total, que puede indicar que entran y se quedan aquí, y si eres avispado habrás visto una discrepancia… ¿Si entran tantos latinos por qué esa barra no es más alta? Esto es conjetura de un servidor pero como conozco varios casos… voy a jugármela a que tiene que haber un número bastante representativo que está unos añitos y se pira, y más curioso aún, gente que llega, batalla por conseguir la nacionalidad española como manera de meter el pie en la puerta y acceder al resto de Europa, están aquí hasta apañar su papeleo y cuando obtienen la nacionalidad se piran a prados más verdes de Alemania, Holanda, Luxemburgo, Suecia… Es solo una teoría y el objetivo de este capi no es ese, pero habría que echar números. Independientemente de ello Africanos se ve que sí que se quedan en una proporción mayor, muchísimos asiáticos se asientan aquí y sobre todo… Europeos pero pongamos en números la cosa para calcular porcentajes, yo me he hecho un Excel para mirar los datos, pero os animo a hacerlo vosotros mismos, que no cuesta tanto panda de vagos.

¡Delito! ¡Maldad! ¡Cerremos fronteras! Qué vergüenza, devolvedlos a su país de una patada en el culo… Espera… espera… vamos a leer con calma los números.

El españolito medio delinque (recordemos que esto es delito total, ahí va desde el parricida violador de bebés hasta el que falsifica documento público, más tarde tendremos que mirar en detalle, paso a paso) un 0,73% mientras que el emigrante dispara este porcentaje hasta el 1,91 llevándose la palma… ¡Los putos negros! Si ya lo sabía yo… vienen a robar… Peeero el izquierdoso medio vendrá a decir que la probabilidad de caer en una condena por delito tipificado cae a medida que crece la renta (amos Amancio Ortega dudo seriamente que sea detenido por hurto) ya sea porque los delitos menores no les interesan ya sea por la disponibilidad de mejores asesores legales o como diría mi buen Marianico el corto “La buena eshtirpe”. El caso es que aquí se nos está olvidando muy mucho algo que todos sospechamos por sabiduría popular… que el delito del pobre se paga y el del rico no. Y ahí si hay un drama estadístico, no encuentro datos por ningún lado que relacione condenas y nivel de renta, pero nos íbamos a reír mucho. Hay muy pocas cosas con respecto a la renta que podemos tomar como de una fuente rigurosa (la puta mala costumbre de este país de no hablar de dinero) y muchas menos aún con respecto al nivel de ingresos del emigrante

Peeero sí que encuentro esto:

Que bueno… son dos sociólogos, catedráticos de la complutense de Madrid y en base a datos del INE, Eurostat y la UE, voy a darlo por bueno pero si encontráis algo mejor, estaré encantado de revisarlo.

Los inmigrantes son un 33,8% en general más pobre que el españolito medio… Y cometen un 66% más de delitos, esto no parece explicarlo peeero… (como me molan los giros dramáticos) hablamos de la media, ya sabemos cómo funciona, si yo me como dos pollos y tu nada, ambos hemos comido ¿Qué pasa si miramos la división por estratos sociales hablando de clase baja, media y alta?

Vemos que los extranjeros se sitúan con casi 3 veces más probabilidad dentro de las clases sociales más desfavorecidas (y esto sí que cuadra bastante más con la asociación intuitiva de “el emigrante tiene pocos recursos”) por lo que no me parece muy desmadrado afirmar que, a nivel de renta similar, el emigrante (sin contar el origen) delinque si no menos, si en una proporción similar al quinqui autóctono.

Conclusiones:

Es verano, es ya tarde, la siesta se me fue de las manos, estoy vago, este tipo de artículos no se los lee la gente que viene a los comentarios a soltar mierda y el artículo ya me está quedando demasiado largo, por lo que por hoy cierro con estos datos… Nuestra población condenada por algún delito es mayoritaria y aplastantemente Española (como cabría de esperar) con un ratio de condenas del 0,73% del total de población autóctona y un mucho más elevado 1,91% de la extranjera (y aun así quiero que hagáis un pequeño ejercicio de reflexión sobre que cojones representan números de una sola cifra en el total de población) sin embargo cuando ponemos en la palestra los datos de renta, con casi 3 veces más población en los niveles más bajos de la misma, vemos que los números se acercan bastante (cuando no quedan directamente por debajo en la población extranjera y esto sucede en todas las regiones incluida África con su 2,43% de condenados, que me juego un testículo a que tiene números de renta todavía mas bajos dentro de los extranjeros… pero no encuentro datos) entre los diferentes estratos sociales, teniendo en cuenta que la renta es un factor bastante importante dentro de las motivaciones que empujan al delito en casi cualquier análisis medios serio de sociología que pilléis (ya sea por incultura (el desconocimiento no exime del delito), tendencia al buscarse la vida como puedes, influencias de los barrios marginales… etc) no es desmadrado pensar que no, los emigrantes primero no vienen a delinquir de normal, y segundo cuando lo hacen no lo hacen en cifras tan dispares a las del españolito medio… ¿Acabamos? No aún hay más, para la próxima intentaremos ver exactamente cuál es el problema con esos delitos, que tendencia tienen… ¿Son más violentos? ¿Mas ladrones? ¿Agresiones sexuales? Pero eso ea la próxima entrega, que mi mujer me reclama en el lecho conyugal.