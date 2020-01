Sobre el coronavirus n2019-CoV (coronavirus de Wuhan)

Desde hace unas semanas estamos oyendo hablar de una nueva cepa de coronavirus de origen aún no precisado y con transmisión entre humanos habiendo provocado a día de hoy según datos oficiales (25 enero 2020) unos 40 fallecidos de al menos 1200 casos confirmados en todo el mundo.

Sí, es muy pronto para sacar conclusiones pero sí que se pueden extraer ya algunas con el objetivo no de tranquilizar sino de relativizar este problema, abrir debate y corregir a quien escribe este artículo en esta web que no es más que un ciudadano más con algunos conocimientos en medicina e infectología y que no tiene por qué tener ni mayor conocimiento que muchas otras personas expertas en la materia ni mejor punto de vista que cualquier ciudadano ante una situación que aún cae dentro del territorio de la incertidumbre hasta que sepamos más del virus.

No me voy a extender mucho. Los datos de este artículo espero que no acaben allá donde llegue el punto final sino que se extienda dentro de los comentarios y que cada usuario interesado haga aportes de calidad con artículos y noticias (a poder ser de medios no sensacionalistas como el dailystar - que se llevaron en su momento, dicho sea de paso, anunciando la inminente desmembración de España cuando la crisis del referendum catalán -, por poner un ejemplo. No abandonemos el pensamiento crítico por favor, estemos alerta pero seamos prudentes).

Las inmediatas conclusiones que se pueden sacar y que ahora mismo me vienen a la cabeza, lo que puede interesar de este tema (es decir, yendo al grano sin tener que pararse a leer chorrocientos artículos, que deberá ser nuestro trabajo a partir de ahora), son las siguientes:

1. Coronavirus forma parte de la familia Coronaviridae. Es una especie archiconocida causante de infecciones respiratorias (catarro común, infecciones pseudogripales, exacerbaciones respiratorias en broncópatas - EPOC, asma - y neumonías virales). Circula de forma constante en nuestro medio. No es el nombre de ningún nuevo virus. Algunas cepas han sido más virulentas que otras especialmente en los últimos años (léase SARS en 2002 y MERS en 2012 - dicho de cabeza en este momento, por supuesto estoy abierto a cualquier corrección). Las cepas más virulentas provocaban infecciones más severas especialmente en debilitados (broncópatas, inmunodeprimidos incluídos oncológicos y ancianos) pero también casos de neumonía severa en pacientes jóvenes sin patología previa. Como casi cualquier virus no tiene un antiviral específico (huelga decir que los antibióticos no sirven), el tratamiento para los casos severos es el tratamiento de soporte (hidratación, soporte respiratorio, control de constantes...). Lo que caracteriza a los virus respiratorios es su extrema infectividad en comparación con las bacterias productoras de infecciones respiratorias de ahí que lo que prima con estos patógenos son las medidas preventivas. No hay ninguna vacuna frente a ninguna cepa de coronavirus (incluidas las habituales) pero sí disponemos de métodos de barrera, medidas higiénicas y si es necesario protocolos de aislamiento tanto intrahospitalario como, en los peores casos, extrahospitalarios (como está haciendo ahora mismo China usando "la cuarentena").

2. Hay un casi axioma en la virología epidemiológica: cuanto más letal es un virus, menos probabilidad tiene de producir una pandemia. Por supuesto, hay casos extraordinariamente excepcionales como fue la gripe española pero vivimos con la existencia continua de virus extremadamente letales que no pasan de ser endémicos o epidémicos: flavivirus (fiebre amarilla), virus causantes de fiebres hemorrágica (ébola, marburg), hantavirus y un largo etcétera. Además, muchos virus son más o menos severos dependiendo del grupo etario. El mejor ejemplo que se puede poner de esto es el mismo virus de la gripe, lo que nos lleva al siguiente punto.

3. Los virus respiratorios producen una amalgama de síntomas que pueden ir desde el cuadro clínico insidioso (el paciente queda postrado o no pero no lo suficientemente grave como para estropear su vida rutinaria o considerar ir al médico) hasta el cuadro clínico severo (requiriendo hospitalización en UCI y ventilación mecánica). Así pues, si el rinovirus produce un simple resfriado pudiendo afectar a 1/3 de la población española, puede ser igualmente causante de muerte (bien por acción viral directa como por sobreinfección bacteriana) en pacientes con EPOC severo, oxigenoterapia crónica domiciliaria, asma no controlado, inmunodepresión bien por tratamiento, tumores sólidos o hematológicos o transplante (especialmente de médula ósea), etc... evidentemente tú y estos pacientes no sois iguales (por poner otro ejemplo, el citomegalovirus está en contacto con nosotros todo el tiempo siendo casi inocuo pero en pacientes VIH con menos de 50 linfocitos CD4 por microlitro -lo habitual son más de 500 - puede ser mortal).

Así pues ¿quiénes van al hospital por un virus respiratorio? Los que se encuentran realmente mal ¿y quiénes reciben estudio etiológico? No los que tienen síntomas de catarro común sino los que tienen infecciones influenza-like o neumonía. Por lo tanto, como ocurre con este coronavirus, ahora mismo hay mucha gente en China en su casa con la infección desconocedores del mismo y que no consideran necesario solicitar atención médica.

Es algo que se ha visto en todos los estudios epidemiológicos, es muy difícil saber la incidencia real de infecciones por virus respiratorios, simplemente porque sólo vemos la punta del iceberg. Esos 1200 infectados, no lo dudeis, son en realidad muchísimos más. Así que si hablamos de un 3% de mortalidad es sólo sobre los casos conocidos. La tasa de mortalidad real es mucho menor, lo que nos lleva al siguiente punto.

4. Allá por 2009 recuerdo que en las noticias de Antena 3 a principios de mayo "los expertos" (falacia de autoridad clásica) decían que 1/3 de la población mundial acabaría infectada. El tiempo nos ha enseñado lo exagerado de aquellas estimaciones. Y sin embargo, ese virus cepa H1N1 sustituyó al virus de la gripe estacional anterior y hoy día es la cepa habitual. La gripe tiene una tasa de mortalidad clásica cercana al 10%, pero repito, eso es sólo sobre los casos conocidos ¿A quiénes se les estudia la posible implicación de virus respiratorios en un hospital? Sólo a hospitalizados (especialmente UCI) y pacientes con muchas comorbilidad. Puede que sea interesante ampliar el estudio a todo paciente que vaya a urgencias (así se evita la sobreprescripción de antibióticos) pero de momento no disponemos de ningún estudio que diga que eso sea costo-efectivo.

5. Siguiendo con el punto anterior, hoy día disponemos de muchas herramientas diagnósticas para los virus respiratorios. Para el virus influenzae y el virus respiratorio sincitial disponemos incluso de pruebas rápidas (inmunocromatografía) que dan resultados en 15 minutos. Para el resto de virus disponemos de PCR (reacción en cadena de la polimerasa, que amplifica el ADN, "lo lee" y lo compara con una base de datos para decirte qué virus es). Hay muchas PCR dando resultados de 1 a 6 horas pero son métodos muy caros que se realizan sólo en pacientes graves (1 determinación puede costar 50-200 euros). Además estas PCR tiene un número limitado de virus que pueden diferenciar. De las PCR más utilizadas estudian como mucho 20 virus (y sólo 3 cepas de coronavirus) así que muchas infecciones respiratorias se quedan sin diagnóstico (hasta el 50% según algunas series en hospitalizados).

Para este nuevo coronavirus la secuenciación genética es manual, no hay kits de PCR ni por supuesto pruebas rápidas. No dudo que China no pretenda estudiar exhaustivamente cada caso sospechoso pero por el momento, tenemos que ser muy estrictos con los criterios de inclusión ya que sino invertiríamos millones de euros en tratar de diagnosticar del nuevo coronavirus en cada paciente con una infección respiratoria que vaya a urgencias.

Pretendía incluir aquí al final algunos artículos que el ministerio de sanidad está publicando sobre el nuevo coronavirus pero sólo dispongo del PDF, los incluiré poco a poco. Creo interesante abrir debate aquí e ir ampliando entre todos las aportaciones que cada uno considere necesarias en los respectivos comentarios.

PD:

- Procedimiento actuación frente al nuevo coronavirus (Ministerio de Sanidad) [PDF] www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.m

Informe número 7 del Ministerio de Sanidad [PDF]: www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.m

- Patógenos estudiados por la PCR multiplex de Allplex Seegene: www.seegene.com/assays/rp (kit de PCR múltiple habitual en muchos laboratorios: 19 virus y estudio de los coronavirus 229E, NL63 y OC43). [Por supuesto, esto no es publicidad, ni interés, es sólo para que se vea qué es lo que se estudia en un laboratorio].