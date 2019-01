Sobre: Cámaras de eco, fake news, sesgo de confirmación y sobre todo... idiotez

Soy idiota, pero no durante todo el día, me lo tomo como un empleo a tiempo parcial, no tengo reparos en admitirte que soy un imbécil con algunos momentos puntuales de lucidez, no tengo problemas en decirlo porque creo firmemente que todos somos iguales, una manada de imbéciles y retrasadas, con una visión sesgada y pobre del mundo que nos rodea creyéndonos nuestros propios cuentos y tonterías, por eso no me siento mal al decirlo, ya sabéis, mal de muchos, consuelo de tontos.

Cada día se convierte en una lucha por intentar ser lo menos subnormal posible durante la mayor parte del tiempo, pero es una labor titánica, toda mi biología está preparada para actuar como un mongolo, creerme los mayores cuentos cuando me reconfortan y rechazar sin piedad las más aplastantes evidencias cuando me hacen sentirme mal, es un asco nacer humano, por un lado tienes una modesta capacidad de abstracción, empatía y análisis y por otro una inmensa capacidad para aceptar la primera idiotez que más o menos te cuadre, todo ello acompañado del ego gigantesco que te hace creerte siempre en posesión de la verdad.

Y esto empieza a ser un problema grave.

Desde críos se nos ha dicho que hemos de posicionarnos, de actuar, hay todo un discurso acerca de que no "mojarse" en política y filosofía es propio de ignorantes, "hay que enterarse de que pasa en el mundo" suele decir mi padre el Señor Skaworld Senior, y yo, pese a ser imbécil, lo he intentado hacer.... Sin embargo este discurso aparentemente sano creo que esconde una cosa muy perniciosa por detrás, el miedo a que te pillen sin saber de algo "importante" y quedar como alguien poco informado te empuja a posicionarte rapidito, aceptar una postura categórica que más o menos cuadre con tu ideario, y una vez posicionado es difícil que alguien o algo te haga cambiar de opinión, nos apresuramos a encender la hoguera pero luego apagar el fuego no es tan fácil, tu asqueroso ego hace que no aceptes fácilmente el que estabas equivocado. Jode admitir que eres imbécil.

El problema de aceptar afirmaciones categóricas y engorilarse es que tiendes a compartirlas con tus iguales, porque hay belleza en compartir la subnormalidad con los tuyos, y aquí empieza el problema, si los tuyos no siguen tus mismas idioteces... es incómodo, discutir con alguien es un coñazo, no siempre apetece pelear, y hay gente con la que discutir es extremadamente desagradable, bien porque se encierran en responder con frases hechas, insultos y descalificaciones de niño de 3 años y te exasperan, o bien porque resulta que el cabrón tiene mejores argumentos que tu y te ves obligado a responderle con frases hechas, insultos y descalificaciones, como si tu fueses un niño de 3 años, el muy mamón. Entonces entra otro concepto muy desagradable de la biología, vas a minimizar esas iteraciones desagradables, que sean las menos posibles, solo cuando a ti te apetece, de normal paso de pelear...

Y ahora la cosa creo que se ha acelerado, los con algoritmos de preferencias y los círculos de las redes sociales... Hoy en día cada vez más gente se informa solo por internete (o al menos en su mayor parte) siguen a sus 4 youtubers, sus tuiteros, sus colegas del face... gente que no solo comparte su afiliación político-filosófico-social si no que recoge los sesgos que el algoritmo de google le presenta como su "preferencia" creando un circulo de información muy sesgada.

Haced la prueba algún día, por poner un ejemplo si tú eres profeminista, hazte una cuenta nueva de google, metete con ella en youtube y suscríbete al canal de UTBH y comprueba por ti mismo como de repente toda la web se convierte en un sesgo de confirmación, ya solo existe la caza del hombre y nuestra sociedad se dirige sin remedio a una distropía donde el heterosexual es tratado poco menos que como un esclavo. Como las búsquedas de google empiezan a tener un sesgo sospechoso donde poco a poco la amenaza de la vuelta de las checkas está a la orden del día... joder es muy preocupante.

Y si tú tienes una postura más crítica con el feminismo hegemónico actual, haz una nueva cuenta y suscríbete al canal de Público, Playground y Pikara Magazine dándole el like a Iranzu Varela, que lo vas a flipar como de repente toda la web saca a relucir el holocausto... millones de mujeres represaliadas y asesinadas por una bestia desalmada llamada hombres y como este ser incivilizado y brutal ha estado aplastándote y subyugándote durante eones desde que el mundo es mundo

Mirad ambas cuentas y tras acariciar por un día lo que ve tu oponente ideológico (a lo que tendríamos que sumar sus cientos de amigos de las redes sociales de su mismo palo)... seamos sinceros ¿Cuál es la verdad más o menos objetiva? ¿Cómo mierda puedo emitir un juicio de valor medianamente honesto si mis medios de información me están diciendo lo que quiero leer, confirmando mis teorías, acariciándome el lomo y susurrándome "joder eres listísimo"? Antaño, aun siendo un mojón lo que había, al haber solo 4 mierdas para informarse, algunos de los postulados que te acababan llegando al menos se confrontaban con tus ideas preestablecidas por mucho que viniesen de más o menos "tu sector", era imposible hacer medios información tan específicos, a día de hoy no... y la cosa va a peor, el algoritmo cada vez funciona mejor ofreciéndome lo que me gusta leer, comiéndome el rabo y confirmando que soy un dios mientras me hace ser cada vez más y más imbécil...

La web nos prometió más información, pero la carrera de las webs por mantener el tráfico online ha creado un monstruo donde solo nos ofrece más información amable, la que a ti te gusta, campeón...

Y ahí radica la importancia de los foros abiertos y esta santa casa, que no es por hacerle publicidad (pero Dseijo podías tirarte el moco y mandarme un jamón, puto agarrado) pero por mucho que lloren acoge a rojos y fachorras desde siempre, y nos despedazamos en los comentarios. Donde considero fundamental que la gente me insulte, y me ponga a caldo y cuestione mis motivaciones e ideas y me lo haga pasar mal, porque necesito ese varazo en las costillas, porque necesito plantearme de que cojones estoy hablando, porque en un mundo donde las noticias te sonríen, necesito que alguien me diga de vez en cuando, que soy imbécil y empiece a cuestionar los videos que veo, los artículos que leo, los libros que me trago... Porque intentar tener una postura razonada a día de hoy empieza a ser cada vez más difícil. O igual solo soy yo, que soy un poco lelo.