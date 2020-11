A Soapbox Opera - Roger Hodgson with the Stuttgart Philharmonic Orchestra

Roger Hodgson, cofundador de Supertramp, es el cantante y compositor de este hermoso tesoro, A Soapbox Opera, que es del álbum Crisis?, what crisis?. Ver a Roger actuar con esta orquesta es fascinante. Esta actuación es de un concierto de julio de 2013 en Alemania con la Orquesta Filarmónica de Stuttgart en Jazzopen Schlossplatz. Roger también nos brindó los clásicos eternos como Dreamer, Give a Little Bit, Take the Long Way Home, The Logical Song, Fool's Overture, Hide in Your Shell, It's Raining Again y muchos más.