Snowden: Un infierno creado por nosotros [ENG]

(...) sentía como si hubiese que coger a Afganistán por los tobillos y sacudirlo hasta que los terroristas cayesen, como escorpiones en una bota. Muchos estadounidenses se sentían así en 2001 y yo no era diferente. Tenía 18 años y estaba completamente equivocado respecto a todo. Me creía de verdad la mayoría de lo que escuchaba en televisión de "fuentes oficiales. Confiaba en mi gobierno, o al menos confiaba en que sabía más de Afganistán que yo, y el gobierno me decía que los Talibanes protegían a Al Qaeda y nos odiaban por nuestras libertades