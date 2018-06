Los SMS y otros 9 inventos que no existían cuando Rajoy dejó su puesto de registrador al que ahora vuelve

Iñaki Piñuel, psicólogo especializado en el trabajo, analiza la vuelta de Rajoy. Para él, es un cambio total ya que el ex presidente "ocupa una plaza muy diferente a cuando se fue". Piñuel no tiene "buen pronóstico": "Si fuese cliente de ese registro, estaría preocupado". El psicólogo califica la vuelta de Rajoy como "una locura" y reflexiona que si el ex líder popular fuese su paciente, "le recomendaría que no volviese a su puesto. No sé cómo se le ocurre".