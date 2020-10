De los skinheads a los institutos jesuitas: así consiguieron las botas Martens invadir la España de los noventa

“1997. Tenía 13 años. Las fuimos a comprar como el 20 de diciembre y luego mis padres las guardaron en el armario y tuve que esperar hasta el día de Reyes para poder ponérmelas. La noche antes no dormí. Me parecían un objeto sobrenatural de tan bello. Pegué todo lo que venía con las botas (un catálogo de gente súper cool con distintos modelos de las botas y la historia del Doctor Martens y sus botas medicinales, la caja desplegada, la bolsa) en las paredes de mi cuarto. Creo que es la única vez que he rendido culto a tope a una marca."