Ska-P, obligado a borrar un tuit a favor del 8-M: "No sé por qué no se puede ser hombre y feminista"

El grupo español Ska-P, que alcanzó su mayor esplendor en la década de los 2000, se ha visto obligado a eliminar un tuit a favor de las mujeres por el 8-M. [..] El conflicto se debe a si un hombre puede ser feminista o no. Según algunas feministas, un hombre, al no poder sufrir la opresión que sí padecen diariamente las mujeres, no puede pertenecer al colectivo feminista. En todo caso serían aliados feministas.