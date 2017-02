Sitio pirata sin tráfico consigue 49 millones de notificaciones falsas DMCA [ENG]

Seguro que no has oido hablar de mp3toys.xyz. Normal, nadie lo conoce, aunque a la vista del informe google de notificaciones DMCA uno diría que hablamos de uno los mayores sitios piratas de internet. El caso es que los dueños han decidido seguir el juego a los robots anti DMCA. Estos funcionan así: Si la URL /disco/cancion01.mp3 existe, prueban suerte con ..02.mp3, etc, aunque realmente no hayan encontrado ningún link. Lo que hacen en mp3toys.xyz es crear los links según se piden, de forma que las URL (por supuesto sin la música) devuelven OK.