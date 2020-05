La historia se repite cada fin de semana. O se repetía cada fin de semana hasta que nos zambullimos en la distopía. De madrugada, de vuelta a casa, los wasaps se llenaban de mensajes particulares: «Me sigue alguien». «Un grupo de personas me acaba de gritar si me acompañaban a casa». «Ya he llegado, chicas. Hasta mañana».