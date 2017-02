¿Para qué sirven esos pequeños puntos en los bordes del parabrisas? [Eng]  

Mientras observaba las luces de Hong Kong a través de la ventana de un autobús, me fijé por n-ésima vez en esos pequeños puntos negros en el borde del cristal y me pregunté para qué estaban. Así que tras llamar a un fabricante de cristal para coches lo supe. Resulta que tienen tres funciones. Esos puntos y banda negra son básicamente una pintura cerámica virtualmente imposible de quitar, con el fin principal de evitar que los rayos ultavioleta del sol afecten a la junta selladora del parabrisas y este no salga volando en el próximo bache.