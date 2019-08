¿Para qué sirve un funcionario público?

Uno de los deportes nacionales más tradicionales en España es el “tiro al funcionario”.A menudo son los políticos quienes arremeten contra ellos. Lo que muchos no entienden es su condición de no despedible, en un contexto en el que las reformas del mercado laboral castigan la estabilidad el empleo en el sector privado. Sin embargo, ese es, precisamente, el privilegio que no debería ser jamás puesto en cuestión, ya que vuelve al funcionario independiente, es decir, le hace invulnerable al turnismo de los partidos políticos en el gobierno.