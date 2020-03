¿Sirve de algo desinfectar las calles contra el coronavirus? [CAT]  

Quitarse ropa, zapatos o limpiar las patas del perro es higiene general, no especialmente útil. Jefe Unidad Biocontención: "En grandes superficies como pueden ser aeropuertos la descontaminación del suelo es bastante inútil." "La presencia de virus en las calles es prácticamente anecdótica. No tenemos virus en grandes cantidades en la atmósfera, por lo que estos virus no se depositarán en el suelo, y por tanto no puede ser que los pisemos y pasen a la suela de los zapatos, ni de las suelas de los zapatos estos virus pueden llegar a casa.