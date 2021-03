El Síndrome del Jardinero Ausente

Esta es la historia de una profesión soñada por casi la totalidad de los que se han dedicado a la programación o desarrollo de software durante varios años de su vida. Y no es algo que me invente, durante años he trabajado en varios clientes, he visto de todo, y conocido mucha gente, gente que siempre coincidía en el mismo punto: “Quiero dejar esta mierda de profesión de informática”.