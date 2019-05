Sin piedad ( Artículo de opinión de Ernesto Ekaizer)

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera lo dijo la noche electoral con todas las letras: "No nos gusta este gobierno pero la buena noticia es que pronto vamos a gobernar". No con Pedro Sánchez. No. En otros términos, todavía no hay gobierno, los partidos se preparan sin tregua para las elecciones municipales, autonómicas (donde tocan) y europeas del 26 de mayo y Rivera, sin solución de continuidad, ya da por hecho que Pedro Sánchez ha sido investido presidente de un gobierno de izquierdas y ha empezado a combatirlo como hizo en los debates tele