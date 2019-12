Sin calefacción y con mantas en el Instituto Sorolla de Valencia

Algunos días los termómetros no han marcado más de 6 ºC en algunas aulas. Por eso, los alumnos del Instituto público Sorolla de Valencia, en clase han optado por combatir el frío con «abrigos, bufandas y mantas». La calefacción no funciona porque la compañía de gas no da de alta el servicio. «Es insoportable, porque hace muchísimo frío», añade una estudiante.